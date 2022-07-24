На охранников гаражей в Петербурге совершено нападение

На охранников гаражей в Санкт-Петербурге на улице Кржижановского было совершено нападение. Трое незнакомцев в балаклавах напали на пострадавших, которые находились на своем рабочем месте.
Злоумышленники ворвались в гаражный кооператив, распылив перцовые баллончики в лица пострадавших. После этого преступники разбили окно поста охраны и закинули внутрь предмет, похожий на взрывоопасный. Ущерб, нанесенный кооперативу, незначительный. Госпитализация пострадавшим не потребовалась.
Как рассказал один из охранников, он вышел проверить, что происходит, когда услышал лай собаки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего. Нарушителей порядка ищет полиция.
Ранее Gazeta.SPb рассказала о задержании мошенника, который обманул 82-летнюю петербурженку. Он выманил у пожилой женщины 200 тысяч рублей.