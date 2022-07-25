Во «Вкусно — и точка» появились обновленный «Биг Мак» и «Макфлурри»

Преемник «Макдоналдса» «Вкусно — точка» представил аналоги «Биг Мака» и «Макфлурри».

Кое-что в новых позициях изменилось, но вкус остался прежним, заверил генеральный директор сети Олег Пароев в интервью РБК.

Так теперь в бургер добавляют новый соус с другим ингредиентами, а десерт готовят по другой технологии, так как изначально она была запатентована американской сетью.

Сейчас планируется, что в скором времени в продаже появится детский обед с игрушкой «Хэппи мил». Сделать это непросто, так как нужно получить договор франшизы на использование образов героев зарубежных мультфильмов. Однако Пароев заметил, что даже при таких условиях есть план, который предусматривает сюрпризы для маленьких гостей в виде наборов с игрушками.

Несмотря на появление новых позиций и обещанных бонусов для детей, на счет налаживания производства картофеля фри, к сожалению, в сети пока молчат.

Так ранее gazeta.spb.ru писала, что в российских ресторанах быстрого питания «Вкусно — и точка» возникли проблемы с картошкой фри. В части заведений ее вообще не планируют предоставлять до осени.