На Школьной «Рено Каптюр» сбил несовершеннолетнего велосипедиста

Правоохранительные органы проводят проверку по факту ДТП с пострадавшим подростком на Школьной улице в Приморском районе.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области, мальчика сбили 24 июля. За рулем автомобиля «Рено Каптюр» в момент происшествия находилась женщина 1978 года рождения.

Известно, что гражданка, управляя транспортным средством, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершила наезд на несовершеннолетнего велосипедиста 2005 года рождения. Подросток пересекал проезжую часть не спешившись.

В пресс-службе добавили, что мальчик госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. По факту ДТП проводится проверка, а также устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что жители Петербурга на Морской набережной стали свидетелями жуткой ситуации. Очевидцы засняли видео, как на тротуаре дома водитель на «Рено» целенаправленно пытается наехать на двух собак и выгуливающего их хозяина.