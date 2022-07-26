В КРТИ рассказали, какие дороги отремонтируют в Петербурге за 2022 год

В КРТИ рассказали, какие дороги отремонтируют в Петербурге за 2022 год. Фото: Baltphoto/Вероника Перминова

В КРТИ рассказали, какие дороги отремонтируют в Петербурге за 2022 год. Фото: Baltphoto/Вероника Перминова

За 2022 год в Санкт-Петербурге планируется отремонтировать 75 дорог общей протяженностью свыше 116 км.

В Комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) назвали адреса, где ведутся работы, или только будут осуществляться, а также рассказали, как проходил отбор проблемных участков.

Отмечается, что адреса выбирали по результатам обследования специалистами, а также опираясь на предложения горожан, отправленные в ведомство через портал «Наш Санкт-Петербург». Об этом в прямом эфире Центра управления регионом в Санкт-Петербурге поделились заместитель председателя комитета Александр Богданов и начальник отдела ремонта дорог Максим Модин.

Стало известно. что ремонт Индустриального проспекта и улицы Маршала Захарова планируют закончить до 14 октября, улицы Комсомола — до 31 июля, проспекта Маршала Блюхера — к 8 августа, Лиговского проспекта — до 4 сентября, а улицы Большой Зелениной – до 3 августа.

А в третьем квартале 2022 года планируется ремонт Шафировского проспекта, площади Восстания и улиц Потапова, Ярослава Гашека.

Полный перечень адресов, где будут ремонтировать дороги в 2022 году, можно найти на сайте Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на текущей неделе специалисты продолжат готовить Санкт-Петербург к отопительному сезону.