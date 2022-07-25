В 6 районах Санкт-Петербурга за неделю планируют проверить трубы на прочность

В 6 районах Санкт-Петербурга за неделю планируют проверить трубы на прочность. Фото: Pxhere

В 6 районах Санкт-Петербурга за неделю планируют проверить трубы на прочность. Фото: Pxhere

На текущей неделе специалисты продолжат готовить Северную столицу к отопительному сезону.

Так, на этот раз 6 районов города окажутся под наблюдением, так как в них проведут гидравлические испытания. Об этом рассказали «78.ru» со ссылкой на ГУП «ТЭК СПб».

В пресс-службе отметили, что 25 по 29 июля специалисты проведут проверку на прочность тепловых сетей в Невском, Фрунзенском, Калининском, Красногвардейском, Московском и Выборгском районах Петербурга.

Петербуржцев попросили быть внимательными на период проведения гидравлических испытаний и соблюдать правила безопасности.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что юрист рассказала россиянам о способах сэкономить на платежах по коммунальным услугам. Специалист посоветовала не снижать уровень жизни, ограничивая себя в расходе воды на мытье головы или стирку белья.