Жителям России назвали идеальный процент ставки по ипотеке

Финансовый консультант Татьяна Волкова считает, что есть такой процент ставки по ипотеки, который идеально бы подходил большинству россиян.

По мнению эксперта, речь идет об ипотеки под 4-6% годовых и меньше. Волкова считает, что ставки от 0,01 до 5%, которые сейчас предлагает рынок, являются самыми комфортным. Об этом пишет NEWS.ru.

При таких ставках, учитывая грамотный подбор объекта, можно практически избежать переплаты. Как отметила специалист, инфляционные процессы сейчас нивелируют переплату по ипотеке. Кроме того, удорожание объекта аналогично покрывает все затраты, понесенные от переплаты процентов. По мнению Волковой, когда выбираешь жилье, необходимо удостовериться в реальной стоимости объекта.

Эксперт предположила, что в будущем ставки могут увеличиться до 2,8-9%, но сейчас покупать недвижимость выгодно, так как благодаря множеству совместных программ девелоперов и банков переплата со стороны покупателя сильно уменьшилась.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что жителям России рассказали о рынке недвижимости и его векторе развития.