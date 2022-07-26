Доплавались: Роспотребнадзор признал непригодными для купания все пляжи Петербурга

Роспотребнадзор в очередной раз провел проверку качества воды вблизи петербургских пляжей. Оказалось, что теперь купаться нельзя вообще ни в одном из них.

Петербургские водоемы абсолютно не соответствуют санитарным нормам, — такой вывод следует исходя из результатов проверки 576 проб. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. Воду проверяли на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели.

Специалисты проверили качество воды на Суздальских озерах, Ольгинском водоеме, Колонистском пруду, озере Безымянное на пяти пляжах озера Разлив и пляжах Финского залива в Кронштадтском и Курортном районах.

До этого для купания были разрешены только Ольгинский пруд в Выборгском районе Верхнее Суздальское озеро в Озерках. Сейчас же все, — «доплавались».

В пресс-службе ведомства предупредили петербуржцев, что купаться в зонах рекреации водных объектов крайне не рекомендуется, так как качество воды в них не соответствует гигиеническим нормативам.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что специалисты в области климатологии рассмотрели возможность глобального потепления к середине века и предположили, как это скажется на уровне воды в Петербурга.