Эксперты рассказали, насколько сильно затопит Петербург из-за глобального потепления

Специалисты в области климатологии рассмотрели возможность глобального потепления к середине века и предположили, как это скажется на уровне воды в Петербурга.

Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова Елена Акентьева рассказала, что в ближайшие десятилетия и даже к концу века больше чем на метр рост уровня моря ждать не придется. Об этом пишут РИА Новости.

Также опасения по поводу того, что Петербург поплывет, отверг и заведующий кафедрой климатологии и мониторинга окружающей среды СПбГУ Артём Павловский. По мнению специалиста, для повышения уровня Мирового океана более чем на метр, должны начать интенсивно таять ледники, а этого сейчас не наблюдается.

Ранее azeta.spb.ru писала, что ураганы и тайфуны могут распространиться на регионы средних широт уже в XXI веке, сообщили ученые из Йельского Университета.