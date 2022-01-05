Глобальное потепление угрожает крупнейшим городам мира появлением ураганов

Глобальное потепление угрожает крупнейшим городам мира появлением ураганов
Ученые предположили, что в процессе изменения климата разница температур между Экватором и полюсами будет уменьшаться. Фото: unsplash

Ураганы и тайфуны могут распространиться на регионы средних широт уже в XXI веке, сообщили ученые из Йельского Университета.

Причиной этому может стать глобальное потепление, к развитию которого приводит деятельность людей. Исследователи отметили, что планета нагревается из-за антропогенных выбросов парниковых газов. В 2020 году в Португалии уже наблюдался первый тропический циклон.

Как сообщает Nature Geoscience, постепенно потепление климата будет приводить к тому, что ураганы и тайфуны будут смещаться в открытое в средних широтах окно. Их можно будет наблюдать в Пекине, Токио или Нью-Йорке.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что глобальное потепление и таяние вечной мерзлоты может привести к тому, что древние вирусы проснутся. Они могут сильно повлиять на человечество. При этом нельзя предугадать, какой вирус, существовавший сотни лет назад может проявиться снова.

Глобальное потепление тайфун ураган


 

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Глобальное потепление угрожает крупнейшим городам мира появлением ураганов
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