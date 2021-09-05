Глобальное потепление может привести к пробуждению вирусов

Глобальное потепление может привести к пробуждению вирусов
Нельзя предугадать, какой вирус, существовавший сотни лет назад может проявиться снова. Фото: unsplash

Лауреат Нобелевской премии Рае Квон Чунг рассказал о том, что глобальное потепление и таяние вечной мерзлоты может привести к тому, что древние вирусы проснутся. Они могут сильно повлиять на человечество.

Он отметил, что тающие льды в Сибири сохранили неизученные болезни, и порекомендовал обратить внимание на современную проблему, чтобы мировое сообщество было готово быстро отреагировать на нее. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, Чунг отмечает, что нельзя предугадать, какой вирус, существовавший сотни лет назад может проявиться снова.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Великобритании ученые выяснили, что способность к полету у насекомых-опылителей связана с температурой воздуха. Научные сотрудники Имперского колледжа Лондона в ходе эксперимента выяснили, как скорость полета пчел и шмелей зависит от окружающей температуры.

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