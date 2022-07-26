У петербуржцев появилась возможность купить билеты на общественный транспорт через чат-бот

У петербуржцев появилась возможность купить билеты на общественный транспорт через чат-бот. Фото: пресс-служба Комитета по транспорту

У петербуржцев появилась возможность купить билеты на общественный транспорт через чат-бот. Фото: пресс-служба Комитета по транспорту

В Санкт-Петербурге появилась новая функция покупки билетов на общественный транспорт. Воспользоваться ей можно через Telegram.

О новой функции рассказали в пресс-службе Комитета по транспорту Отмечается, что для того, чтобы приобрести билет на автобус, троллейбус или трамвай, можно войти в Telegram-бот «QR-билеты | Санкт-Петербург». Там же производится оплата и отправляется билет, который появится в чате. После этого полученный билет нужно поднести к валидатору в общественном транспорте, на котором осуществляется поездка.

Несмотря на новшество, возможность покупки бумажного, но всё равно электронного билета никуда не пропадает. Распечатанный QR-код для проезда в метро продается в кассах подземки или «Организатора перевозок».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что своим мнением на счет разнообразия способов оплаты в транспорте Санкт-Петербурга поделился эксперт.