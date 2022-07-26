Студентка Петербургского вуза забрала титул «Мисс Россия-2022»

В этом 2022 году победительницей конкурса «Мисс Россия-2022» стала студентка петербургского вуза, уроженка Оренбурга Анна Линникова.

Девушку признали наиболее красивой и талантливой претенденткой на победу. 22-летняя Анна учится в петербургском университете технологий управления и экономики, изучает PR. Об этом рассказали РИА Новости.

Помимо учебы девушка делает успешную карьеру модели и является создательницей собственного бренда одежды. В число хобби победительницы дополнительно входят шитье и изучение французского языка.

В общей сложности в финал конкурса прошло 25 девушек. Титул Вице-Мисс Россия 2022 достался Анне Будаевой из Республики Чувашия, а второй Вице-Мисс Россия 2022 стала Дарья Немаева из Хабаровского Края.

«Мисс Россия» является одним из престижных конкурсов красоты, проходящим при поддержке Минкульта РФ. Победительница кроме короны из белого золота получает денежный приз, а также шанс представлять страну на международных площадках.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Петербург занял второе место по числу победителей суперфинала четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России».