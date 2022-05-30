Петербург стал вторым по числу победителей в конкурсе «Лидеры России»

Петербург занял второе место по числу победителей суперфинала четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России».

Призовые места в конкурсе получили 106 человек из 32 российских регионов и трое иностранцев. Среди победителей шестеро петербуржцев: Александр Колышкин, Александр Кузнецов, Илья Пахомов, Александр Терехин, Максим Шлегель и Вера Штокайло.

По числу победителей Петербург уступил только Москве, где награды взяли 46 человек. Город на Неве разделяет второе место с Московской областью. А на третьем оказалась Тюменская область — четыре победителя.

Петербургские власти поздравили всех участников и победителей из Северной столицы.

«В Петербурге работают талантливые, инициативные управленцы, настоящие лидеры. Они доказали это своим успехом на конкурсе. Их энергия, целеустремленность, креативность, знания и опыт нужны городу», — заявили в Смольном.

Всего в суперфинале участвовали 300 человек из России, Белоруссии, Казахстана, Польши, Эстонии, Франции и ОАЭ.

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