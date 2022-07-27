Роспотребнадзор признал все пляжи Петербурга непригодными для купания

В Петербурге не осталось водоемов, по данным Роспотребнадзора, пригодных для купания. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

В Петербурге не осталось водоемов, по данным Роспотребнадзора, пригодных для купания. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Роспотребнадзор еще раз проверил все водоемы Санкт-Петербурга на пригодность для купания. Напомним, что после предыдущей проверки только два водных объекта в Северной столице были признаны удовлетворяющими стандарты.

Новая проверка, которая проводилась 26 июля, лишила статуса и эти два водоема. Петербуржцам и гостям города настоятельно порекомендовали не купаться в Суздальском озере и в Безымянном озере.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Всего было проведено 576 заборов воды на 24 водоемах. Ни один из них не соответствует всем стандартам качества воды. Петербуржцам напоминают, что купаться в таких водных объектах небезопасно для своего здоровья.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о бесплатном эко-лагере Всеволожского района в Ленинградской области. Добровольцы выращивают ягоды и овощи.