Потребители АО «Газпром теплоэнерго» в Ленобласти получили квитанции о задолженности

Потребители АО «Газпром теплоэнерго» в Ленобласти получили квитанции о задолженности
Жителей Ленобласти предупреждают, что погасить задолженность необходимо. Фото: филиал "Газпром теплоэнерго" в Ленобласти

В Ленинградской области АО «Газпром теплоэнерго» направил своим потребителям около 10 тысяч уведомлений о необходимости погашения задолженности за пользование услугами. Общая сумма задолженности превышает 355 миллионов рублей.

Филиал АО «Газпром теплоэнерго» занялся работой с населением с целью сократить количество должников. Жителям Ленобласти рассказывают, как и где оплатить услуги и чем чревата непогашенная задолженность. Потребителям отправляют смс-сообщения с информацией о сумме долга и совершают обзвон.

Петербуржцам и жителям Ленинградской области напоминают, что вовремя оплаченные счета могут стать основанием для отказа в выплате субсидий и компенсации расходов на оплату услуг ЖКХ. Кроме того, история задолженностей будет передана в банк, что негативно отразится на кредитной истории должника. Кроме того, при неуплате долга за тепло будут начисляться штрафные пени, начиная с 31 дня просрочки.

Оплатить коммунальные услуги можно несколькими способами. Можно сделать это онлайн с помощью банковского приложения, почтовым переводом, в отделении банка, на главной странице официального сайта АО «ЕИРЦ ЛО», а также через Госуслуги. Каждый налогоплательщик может выбрать удобный для себя способ оплаты.

Ранее Gazeta.SPb рассказала об изменениях в квитанциях за услуги ЖКХ в Санкт-Петербурге. Теперь в квитанцию войдет сумма долга по капитальному ремонту.

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