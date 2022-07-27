Уличным музыкантам рассказали, как будет регулироваться их деятельность на улицах Петербурга

В Санкт-Петербурге было вынесено постановление о регулировании деятельности уличных музыкантов. Теперь всем исполнителям, которые хотят продолжить свою деятельность, предстоит освоить Госуслуги.

Для них будет разработана карта, на которой будут выделены места для возможных выступлений. Все площадки будут находится дальше от жилых зданий. Музыкантам останется только выбрать дату и место проведения выступления.

Такой информацией поделился глава комитета по культуре Федор Болит. Он пообещал, что никаких репрессий музыкантам ожидать не стоит. Причинами отказа, по его словам, могут послужить только неправильное оформление документов или же регистрация на уже занятое место и время.

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