Уличным музыкантам рассказали, как будет регулироваться их деятельность на улицах Петербурга

Уличным музыкантам рассказали, как будет регулироваться их деятельность на улицах Петербурга
Как работает интерактивная карта музыканты Петербурга узнают уже скоро. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

В Санкт-Петербурге было вынесено постановление о регулировании деятельности уличных музыкантов. Теперь всем исполнителям, которые хотят продолжить свою деятельность, предстоит освоить Госуслуги.

Для них будет разработана карта, на которой будут выделены места для возможных выступлений. Все площадки будут находится дальше от жилых зданий. Музыкантам останется только выбрать дату и место проведения выступления.

Такой информацией поделился глава комитета по культуре Федор Болит. Он пообещал, что никаких репрессий музыкантам ожидать не стоит. Причинами отказа, по его словам, могут послужить только неправильное оформление документов или же регистрация на уже занятое место и время.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о способах законно продать урожай в Санкт-Петербурге. Юрист рассказал несколько нюансов такой торговли.

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