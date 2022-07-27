Юрист рассказал петербуржцам, как законно продать урожай

Прежде чем заниматься продажей овощей и фруктов со своего участка, следует убедиться в законности методов. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Прежде чем заниматься продажей овощей и фруктов со своего участка, следует убедиться в законности методов. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Летом многие петербуржцы хотят продать часть своего урожая. Но не всегда заботятся о законности методов продажи в силу незнания.

Нюансами о продаже овощей, фруктов и ягод со своего участка с телеканалом «Санкт-Петербург» поделился юрист Сергей Пирогов. Избежать налогов на продажу могут собственники нескольких участков , чья площадь составляет не более 50 соток. Тем, чьи владения не превышают половины гектара, не требуется сдавать овощи и фрукты на сертификацию — для этого необходимо получить справку о размере земельного участка. Сделать это можно через управление СНТ или органы местного самоуправления.

Для продажи урожая можно воспользоваться интернет-ресурсами. Или же пойти по привычному пути и продавать овощи и фрукты на рынке. Юрист также напомнил о том, что продавать консервацию запрещено как на рынке, так и с помощью интернета.