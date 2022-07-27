Консульство Финляндии: об отказе в финской визе жителям Петербурга

В получении финской визы в Петербурге после снятия всех антиковидных ограничений было отказано всего лишь двум процентам соискателей. Всего в визовый центр было подано более десяти тысяч заявлений на получение финского шенгена с начала месяца.

Отказ в выдаче шенгена в Северной столице оказался ниже, чем по стране в целом — по России это число составляет 12 процентов. Одной из основных причин отказа может стать конечная цель поездки — в финской визе отказывают тем, кто таким образом пытается попасть через Финляндию в другую страну.

Об этом сообщает Генеральное консульство Финляндии. Россияне смогли снова начать оформлять финский шенген без ограничений с первого июля.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о штрафах за безбилетный проезд в Санкт-Петербурге. Всего контролеры поймали более пяти тысяч «зайцев».