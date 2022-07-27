Контролеры Петербурга наказывают «зайцев» за безбилетный проезд

Контролеры проводят рейды в общественном транспорте Петербурга. С начала апреля было поймано более пяти тысяч «зайцев», которые хотели проехать в транспорте бесплатно.

Несмотря на введение безналичной оплаты, контролеры продолжают свою деятельность. Они заходят на остановках и проверяют наличие оплаты через валидатор.

Об этом сообщает пресс-служба Комитета транспорта Санкт-Петербурга. Штраф за безбилетный проезд составляет 500 рублей. Его необходимо погасить за 60 дней с момента получения. В случае, если нарушитель этого не сделал, штраф через суд удваивается.

Ранее Gazeta.SPb рассказала об ограничении движения на участке КАД в День ВМФ. По закрытому участку смогут проехать только жители Кронштадта, своевременно получившие пропуск, общественный транспорт и машины экстренных служб.