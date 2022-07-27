Участок КАДа перекроют в день ВМФ

Участок КАДа перекроют в день ВМФ
Документы у жителей Кронштадта будут сотрудники ГИБДД. Фото: Baltphto/Михаил Киреев

В Санкт-Петербурге 31 июля пройдет Главный парад военно-морского флота, ставший ежегодным, в честь Дня ВМФ. В связи с этим движение будет перекрыто не только в историческом центре, но и на Кольцевой автодороге (КАД) будет полностью перекрыт проезд по дамбе.

Ограничение движения вступит в силу в семь утра и завершится в пять вечера. Движение будет доступно только для жителей Кронштадта в одним условиям — им необходимо заранее оформить пропуск в МФЦ.

Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад». По дамбе также смогут проехать городской пассажирский транспорт и экстренные службы.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о ремонте дорог в Санкт-Петербурге. До конца года планируется отремонтировать около 116 километров дорожного полотна.

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Участок КАДа перекроют в день ВМФ