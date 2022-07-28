В суде разобрались в причинах некачественной уборки снега в Петербурге

Группа компаний в Санкт-Петербурге выдвинула иск на сумму 312,2 миллиона рублей против комитета благоустройства Петербурга. Такую сумму чиновники не выделили за уборку снега.

Neva.Today ознакомилась с судебными материалами, чтобы выяснить, что могло послужить причиной недовольства петербуржцев. В 2019 году в Петербурге началось расследование по делу о «снежном картеле». Группу компаний подозревали в сговоре о получении многомиллионных контрактов по уборке снега. Постановление УФАС по делу о сговоре позже было отменено. Весной 2022 года обвиняемый до этого компании подали не менее 22 исков комитету благоустройства.

Несколько исков уже были удовлетворены полностью или частично. К настоящему моменту таких исков 6 общей суммой на 135 миллионов рублей. Остальные иски пока рассматривают в Арбитражном суде Санкт-Петербурга.

В картотеке в качестве изученных документов прикладываются контракты на уборку снега за 2020 и 2021 года. Иски, в первую очередь, были направлены из-за уборки улиц зимой 2021 года во время сильнейших ураганов. Было установлено, что контракт со стороны так называемого «снежного картеля» нарушен не был — суду были предоставлена путевые листы снегоуборочной техники, подписанные акты о принятии уборки комитет по благоустройству и даже экспертиза, проведенная «Центром комплексного благоустройства», установившая, что качество работ соответствовало оговоренному контракту.

Комитет по благоустройству не выплатил деньги за часть проведенных работ. Но причиной этому послужила не халатность компаний, ответственных за качество уборки, а недостаточное количество выделенных на эту активность средств. Neva.Today удалось узнать, что компании, занимающиеся очисткой снега, подавали прошения об увеличении бюджета. Комитет отказал им, из-за чего вывозить снег в тех объемах, в которых он выпал, было невозможно вывезти за пределы города.