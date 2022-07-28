Хозяйка «Рено, несколько раз отличившаяся неадекватным поведением на дорогах Петербурга, взята под стражу

Недавно петербурженка попыталась задавить двух собак и их хозяина на тротуаре. В ответ на это на нее подали заявление в полицию. Хозяин животных не ожидал, что ее удастся поймать, но надеялся, что суд сможет внести запрет на стихийную массовую стоянку, образовавшуюся на тротуаре.

Ночью с 24 на 25 июля полиция остановила иномарку без номерных знаков, за рулем которой оказалась нарушительница общественного спокойствия. Но на диалог с представителями власти местная жительница не пошла. Она решила разобраться с проблемой в уже привычной для нее манере — наехала на своем автомобиле на одного из сотрудников ГИБДД. В связи с этим полицейский получил травмы — рану четвертого пальца левой кисти, а также повреждение связок правого коленного сустава и физическую боль.

Петербурженку взяли под арест. В данном поступке следователи усмотрели несогласие и пренебрежительное отношение к исполнению должностных обязанностей сотрудников внутренних дел.

За историю с погоней за собаками и их хозяином девушке грозила только административная ответственность. Теперь же против нее могут возбудить уголовное дело по факту умышленного причинения вреда законному представителю власти.

Задержанная будет находиться под стражей до 25 сентября. Защитник нарушительницы правопорядка указал, что та не была ранее судима, трудоустроена, имеет на руках малолетнего ребенка и страдает хроническим заболеванием. Задержанная выразила несогласия с действиями полиции — те не оказали ей своевременную медицинскую помощь — и датой задержания.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о ситуации с хозяином и двумя собаками, произошедшей на Морской набережной. Очевидцы засняли на видео, как автомобиль без номерных знаков пытается задавить сначала питомцев, а потом и их хозяина. Когда автоледи это не удается, она уезжает с импровизированной парковки на тротуаре, но возвращается и снова едет за мужчиной с двумя чихуахуа.