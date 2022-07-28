В Ленобласти опрокинулся самосвал с песком

В Ленобласти опрокинулся самосвал с песком
О пострадавших информации нет. Фото: pixabay.com

На трассе «Сортавала» в Ленинградской области сегодня рано утром произошло дорожное происшествие. В районе съезда Агалатово на 16-ом километре трассы водитель грузовика не справился с управлением. В связи с этим машина опрокинулась.

В кузове находился песок, который высыпался на проезжую часть. В связи с ДТП движение в этом районе затруднено, могут образовываться пробки.

Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Группа «ДТП и ЧП|Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте» поделилась кадрами дорожного инцидента. Самосвал упал на бок и перекрыл почти всю проезжую часть. Кроме того, поврежден дорожный отбойник.

Ранее Gazeta.SPb рассказала об ограничении движения на ряде исторических улиц Петербурга и мостов сегодня. Это связано с генеральной репетицией Главного военно-морского парада.

дтп новости СПб ограничение движения самосвал сортавала


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти опрокинулся самосвал с песком
Хозяйка «Рено, несколько раз отличившаяся неадекватным поведением на ...
В суде разобрались в причинах некачественной уборки снега в Петербурге
В Петербурге в пятницу перекроют четыре моста и Невский проспект
У Финляндского вокзала в Петербурге построят восьмиэтажный отель
В Петербурге начался пожар в доходном доме на Захарьевской улице
Обвиняемый в нападении на пациентов петербургской больницы отправлен в СИЗО
Живодеркой, избившей лошадь лопатой, заинтересовалась петербургская прокуратура