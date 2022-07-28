В Ленобласти опрокинулся самосвал с песком

На трассе «Сортавала» в Ленинградской области сегодня рано утром произошло дорожное происшествие. В районе съезда Агалатово на 16-ом километре трассы водитель грузовика не справился с управлением. В связи с этим машина опрокинулась.

В кузове находился песок, который высыпался на проезжую часть. В связи с ДТП движение в этом районе затруднено, могут образовываться пробки.

Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Группа «ДТП и ЧП|Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте» поделилась кадрами дорожного инцидента. Самосвал упал на бок и перекрыл почти всю проезжую часть. Кроме того, поврежден дорожный отбойник.

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