В Петербурге создадут спектакль с использованием NFT-технологий

В Петербурге создадут спектакль с использованием NFT-технологий
В Петербурге впервые поставят NFT-спектакль по произведению Чехова. Фото: Gazeta.SPb/Зеленина Мария

Театр имени Андрея Миронова создаст первый в России спектакль с использованием NFT-технологий. Это позволит детально зафиксировать работу каждого актера на сцене.

Выбор пал на классическую пьесу А.П. Чехова «Дядя Ваня». В рамках проекта будет создан клуб «Друзей Дяди Вани», в рамках которого будут проводиться эксклюзивные беседы с участием актеров постановки, устраиваться экскурсии за кулисы театра.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на художественного руководителя театра Влада Фурмана. С помощью NFT будут созданы «нейроакустические картины», демонстрирующие состояние актеров в момент совершения действия на сцене.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о заработке петербуржец на съемках кинокартин. Местные жители часто становятся героями массовки в различных фильмах.

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