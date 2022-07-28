Более тысячи новых случаев COVID-19 зафиксировано в Петербурге за прошедшие сутки

Более тысячи новых случаев COVID-19 зафиксировано в Петербурге за прошедшие сутки
Жителям Петербурга напоминают о важности вакцинации против коронавирусной инфекции. Фото: pexels

За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге был выявлен 1 151 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Количество новых случаев за последний месяц с каждым днем становится все выше. Врачи отмечают двукратный рост заболеваемости COVID-19 за последнюю неделю.

Из-за коронавирусной инфекции за сутки умерло четыре человека. С подтвержденным диагнозом было госпитализировано 130 заболевших. Коллективный иммунитет остается на прежнем уровне последнюю неделю и составляет 19,4 процента.

Такие данные приводит портал «стопкоронавирус.рф». Врачи обеспокоены возможностью начала второй волны COVID-19 и рекомендуют группам населения, находящимся в зоне риска, носить маски в общественных местах.

Ранее Gazeta.SPb рассказала об отправлении в СИЗО обвиняемого в нападении на пациентов Колпинской больницы. Задержанный в совокупности нанес девять ударов ножом своим соседям по палате.

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Более тысячи новых случаев COVID-19 зафиксировано в Петербурге за прошедшие сутки