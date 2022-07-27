Обвиняемый в нападении на пациентов петербургской больницы отправлен в СИЗО

Обвиняемый в нападении на пациентов петербургской больницы отправлен в СИЗО
По факту поножовщины в Колпинской больнице возбуждено уголовное дело. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Суд в Колпинском районе Санкт-Петербурга заключил под стражу пациента больницы в городе Колпино, который напал с ножом на своих соседей по палате. В ночь на 25 июля злоумышленник без видимых на то причин совершил нападение на четверых человек в своей палате. В совокупности он нанес девять ножевых ранений головы и туловища пострадавшим.

Очевидцы и врачи выбили нож из рук злоумышленника и удерживали его до приезда Росгвардии. Пациент Колпинской больницы был задержан.

Об этом сообщает пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Виктор Теплицин, обвиняемый в совершении преступления, находится под стражей. Срок меры пресечения действует до 25 сентября 2022 года.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о расследовании по факту жестокого обращения с лошадью в Петербурге, зафиксированном на видео. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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