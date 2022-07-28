В Петербурге Корпус-трансформер Госпиталя для ветеранов войн снова принимает COVID-пациентов

Корпус-трансформер Госпиталя для ветеранов войн снова принимает пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией. Такие меры были введены в работу корпуса с сегодняшнего дня.

Всего для COVID-пациентов подготовили 120 коек, но при необходимости их количество будет увеличиваться. Такое решение было принято в связи с уменьшением процента свободных мест для больных коронавирусом. Процент свободных коек стараются держать на уровне не ниже двадцати процентов.

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на Комитет по здравоохранению. На данных момент для зараженных коронавирусной инфекцией открыто 1 259 мест.

Такое решение связано с ежедневным ростом числа заболевших COVID-19 за последний месяц. Gazeta.SPb рассказала о том, что за прошедшие сутки было зафиксировано более тысячи подтвержденных диагнозов коронавирусной инфекции.