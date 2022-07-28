Суд вынес приговор по делу о смертельной аварии в 2021 году в Петербурге

Сегодня Куйбышевский районный суд вынес приговор в отношении Сурена Туманова по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Заключенный под стражу частично признал свою вину в содеянном. Туманов находился под стражей с декабря 2021 года. Мужчина ранее не привлекался к уголовной ответственности, но часто получал административные взыскания за нарушения правил дорожного движения.

Смертельная авария произошла 15 декабря 2021 года. Сурен Туманов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. В условиях пасмурной погоды и мокрого дорожного полотна на регулируемом светофором перекрестке водитель не сбавил скорость транспортного средства и проехал по пешеходному переходу на красный свет. Туманов совершил наезд на двух пешеходов. Один из пострадавших получил тяжкий вред здоровью, а второй скончался на месте до приезда скорой помощи.

О поставленной точке в расследовании уголовного дела сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Суд назначил Сурену Туманову наказание в виде десяти лет лишения свободы в ИК общего режима и запрет на управление транспортным средством сроком на 2,5 года. Кроме того, с Туманова в пользу семьи погибшего взыскивается 5 351 800 рублей, в том числе и за нанесении морального вреда, а в пользу пострадавшего 3 000 000 рублей.

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