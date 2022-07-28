«Нереалити», «Чиновница», «Почка»: какие фильмы смотрят петербуржцы этим летом

Летом этого года россияне в качестве досуга все чаще предпочитают просмотр фильмов и сериалов дома на больших экранах или с телефонов на природе или в общественном транспорте. Такая динамика может быть связана с невозможностью активного зарубежного отдыха.

Специалисты онлайн-кинотеатра KION проанализировали предпочтения российских зрителей. Они установили, что петербуржцы в большинстве своем выбирают драматические ленты или драмеди (пр. комедийная драма), в то время как остальные россияне чаще смотрят легкие комедии или семейные кинокартины.

Среди российских сериалов в топе у петербуржцев российские драмеди «Нереалити», мелодрама «Чиновница» и драмеди «Почка». С июня по июль среди зарубежных сериалов жителей Северной столицы и Ленобласти больше всего интересовали южнокорейское фэнтези «Гоблин/Демон», турецкая мелодрама «Повсюду ты» и уже ставший классикой американская драма-детектив «Доктор Хаус».

Ранее Gazeta.SPb рассказала о новой интерпретации пьесы «Дядя Ваня» с использованием NFT-технологий в театре имени Андрея Миронова. Это будет первая подобная постановка в России.