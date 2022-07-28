В Ленобласти появится развязка между Мурманским шоссе и Кудрово

Власти Ленинградской области заключили контракт на строительство развязки между Мурманским шоссе и Кудрово. Развязка станет новым выездом для города, а также упростит доступ к общественному транспорту — будет создан подъезд к будущему пересадочному узлу со станции.

Протяженность развязки составит около трех километров и займет 21 гектар земли. Дорожники также реконструируют действующий путепровод в сторону «Меги».

Об этом сообщает пресс-служба региона. На строительство развязки выделили четыре миллиарда рублей в рамках механизма федеральных инфраструктурных кредитов на 11 миллиардов рублей.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о ходе строительства новой станции «Юго-Западная» петербургского метрополитена. На станции были завершены работы по созданию последнего из трех станционных тоннелей. Ввести в эксплуатацию «Юго-Западную» планируется в 2024 году.