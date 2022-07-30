«Почта России» не смогла предотвратить утечку данных пользователей

&#171;Почта России&#187; не смогла предотвратить утечку данных пользователей
"Почта России" не смогла предотвратить утечку данных пользователей. Фото: Baltphoto/Виктория Ламзина

Об утечке данных пользователей «Почты России» стало известно вчера, 29 июля. Предполагается, что в сеть могли попасть данные 10 млн строк об отправлениях, но сам хакер пригрозил, что это только «пробный фрагмент», и у него есть база данных о всех клиентах.

Первыми забили тревогу забили профильные Telegram-каналы. Например, «Утечки информации» утверждают, что произошел слив в сеть номеров отслеживания, ФИО или названия компаний, телефоны, города, индексы, вес, статус отправления, дата и время. Об этом пишет «Коммерсант».

Сама «Почта России» подтвердила факт утечки данных, но отрицает, что хакер добрался до всей базы, как он утверждает.

«Одна из учетных записей нашего подрядчика была скомпрометирована в результате хакерской атаки, фрагмент данных действительно попал в руки взломщиков», — заявили в сообщении «Почты России» в Telegram.

По словам компании, в утечке не было банковских данных. В «Почте России» заверили, что «безопасности и репутации клиентов ничего не угрожает», а служба безопасности уже заблокировала доступ через скомпрометированный аккаунт и перепроверила уровень безопасности по всем возможным точкам доступа.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что несмотря на закрытие поставок самолетов и трудности c деталями из-за рубежа «Почте Росси» напомнили об идеи 2020 года создать собственный аэрофлот.

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