В Ленобласти петербуржца задержали за нанесение смертельных ножевых отчиму и нападение на мать

Семейное застолье в СНТ «Кировец-2» в Ломоносовском районе Ленобласти закончилось для одного гражданина смертью, для женщины — тяжелыми ножевыми, а для ее сына — подозрением в убийстве.

Как стало известно Gazeta.SPB, все произошло поздно вечером 29 июля, около 23:00. Предполагается, что в ходе совместного распития алкоголя возник конфликт, в результате которого 20-летний молодой человек вышел из себя и набросился на отчима и мать с ножом.

Мужчина 64 лет получил множественные ножевые ранения спины и скончался в карете скорой помощи, женщину 46 лет забрали на скорой в ЦРБ также с ножевыми ранениями.

На месте происшествия по подозрению в совершенном преступлении сразу же задержали злоумышленника, которого после поместили в изолятор временного содержания. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство и приготовление к убийству».

Известно, что до этого случая молодой человек уже был судим за оскорбление и применение силы в отношении представителя власти. Он состоит на учете в психдиспансере.

Все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в помещении петербургской больницы №33 Колпинского района один из пациентов обезумил и набросился на своих соседей по палате.