Петербуржцы выступили с идеей переименовать Финский залив

Финляндия выдвинула предложение запретить выдачу туристических виз для россиян. На данный момент решение по данному вопросу принято не было. В связи с этим петербуржцы обиделись и решили, что можно переименовать Финский залив в Котлино озеро, его историческое название. Такое наименование значится в Книге Большому чертежу.

Neva.Today рассказывает, что петиция с таким обращением найдена на всемирном сайте петиций. Чувства жителей Северной столицы задели массовые отказы жителям Петербурга в шенгене со стороны посольства Финляндии. Петербуржцы считают, что из-за отказов им приходится тратить свое личное время и деньги впустую. Кроме того, Финляндия вошла в список недружественных для России стран. Редакция Neva.Today провела голосование среди своих читателей в социальной сети «ВКонтакте» — большинство из них отдали предпочтение историческому названию.

Но и в старом наименовании есть свои нюансы. Переименование юридически в законе о географических наименованиях на историческое действительно возможно, но решаться этот вопрос будет не только представителями Санкт-Петербурга и жителями. Финский залив и акватория Невы не относятся к части города, поэтому решение должно быть утверждено Росреестром.

Кроме того, историческое название тоже имеет связь с другой зарубежной страной. Изначально акватория воды носила название Котвинг. Первое упоминание озера Котлино датируется XIII веком в договоре Новгорода с Готским берегом и немецкими городами. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга и член топонимической комиссии Алексей Цивилев призвал активистов отнестись со всей серьезностью к переименованию.