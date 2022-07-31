В Петербурге стало меньше вакансий

В Санкт-Петербурге стало меньше предложений о работе. Количество вакансий сократилось в два раза в соотношении с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас предлагается всего 27 тысяч рабочих мест.

Петербургские работодатели стали искать меньше сотрудников. Кроме того, отмечают эксперты, причиной становится уход иностранных фирм и компаний с российского рынка, что также сокращает количество вакансий. Но на этом фоне число тех, кто ищет работу растет.

Об этом рассказывает «МК в Петербурге» со ссылкой на данные Росстата. Количество вакансий в июле выросло в сравнении с маем и июнем. В конце весны на рынке труда было не более 26 тысяч рабочих мест.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о возможном подорожании на часть продуктов уже осенью. Это связано с сезонностью части продуктов и экономической ситуацией в мире.