Ссора в Петербурге закончилась смертью пострадавшей и больничной койкой для преступника

Вчера днем на улице Симонова в Петербурге в ходе ссоры мужчина убил свою соотечественницу. Они оба были гражданами Узбекистана.

Ставший свидетелем произошедшей драмы, очевидец вызвал полицию. Он сообщил, что мигрант избивает женщину и наносит ей ножевые ранения. Полиция выехала на место преступления, но было уже поздно. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили на месте труп убитой 20-летней девушки.

Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие». После совершенного преступления, мужчина попытался зарезать себя. С резано-колотыми ранами он был доставлен в реанимацию. Преступник находится в тяжелом состоянии и был переведен в реанимацию.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о сбежавшем пациенте Александровской больницы в Санкт-Петербурге. Мужчина пробежал голым по улице, пока его не задержала полиция.