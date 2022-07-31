В Петербурге открыли дополнительные койки для больных коронавирусом

В Санкт-Петербурге открыли 50 новых коек для заразившихся коронавирусной инфекцией. Такое решение было принято в связи с увеличившимся числом заболевших почти в два раза за месяц.

В четверг в Санкт-Петербурге уже добавили 180 коек для COVID-пациентов. Сейчас для пациентов свободно более 34 процентов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Смольный. Новые места для заболевших коронавирусом открыли в Городской больнице номер 20. Сейчас в Санкт-Петербурге есть более 1,3 тысячи коек для COVID-зараженных.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о числе заболевших коронавирусной инфекцией в Петербурге за прошедшие сутки. Врачи напоминают о необходимости вакцинации для обеспечения безопасности, своей и своих близких.