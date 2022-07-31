В Петербурге задержали мужчину, устроившую стрельбу по соседям

Полиция задержала петербуржца, устроившего стрельбу по своим соседям в Колпино. Нарушитель общественного порядка успел направить винтовку как минимум на трех человек.

Устроить дебош злоумышленник решил в ночь на 30 июля на Пролетарской улице в Колпино. Первое заявление подала женщина, которая поведала сотрудникам правоохранительных органов о мужчине, который открыл стрельбу по людям. Позже заявление на злоумышленника подали еще двое.

Об этом сообщает «МК в Петербурге» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Стрелок был задержан. Стрельба производилась с четвертого этажа жилого дома. При мужчине оказалась пневматическая винтовка и металлические шарики.

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