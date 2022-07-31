Неизвестный поджег букмекерскую контору в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге неизвестный попытался ограбить букмекерскую контору. После неудавшейся попытки горе-грабитель устроил поджог.

Мужчина в капюшоне пришел ночью в контору на проспекте Ветеранов. Он потребовал у сотрудников отдать ему все деньги. После отказа неизвестный разлил жидкость из бутылки и поджег ее.

Об этом сообщает издательство 78.ru. Огонь занял площадь 26 квадратных метров. В ходе произошедшего пострадавших нет. Сотрудники правоохранительных органов ищут преступника.

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