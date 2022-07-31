Неизвестный поджег букмекерскую контору в Санкт-Петербурге

Неизвестный поджег букмекерскую контору в Санкт-Петербурге
Преступника из Петербурга разозлил отказ отдать ему выручку. Фото: Pexels

В Санкт-Петербурге неизвестный попытался ограбить букмекерскую контору. После неудавшейся попытки горе-грабитель устроил поджог.

Мужчина в капюшоне пришел ночью в контору на проспекте Ветеранов. Он потребовал у сотрудников отдать ему все деньги. После отказа неизвестный разлил жидкость из бутылки и поджег ее.

Об этом сообщает издательство 78.ru. Огонь занял площадь 26 квадратных метров. В ходе произошедшего пострадавших нет. Сотрудники правоохранительных органов ищут преступника.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о стрельбе в Колпино. Злоумышленник решил показать, кто главный в доме, и открыл по соседям стрельбу из винтовки.

букмекерская контора новости СПб поджог проспект ветеранов


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Неизвестный поджег букмекерскую контору в Санкт-Петербурге
Все станции петербургского метро работают в штатном режиме
Адмирал Попов: о подписании президентом Морской доктрины
Участницы группы «Тату» впервые за несколько лет встретятся на сцене
Лебеди в пруду Пискаревского мемориального кладбища в Петербурге стали родителями
Невский проспект снова доступен для автомобилистов
Молодогвардейцы в Петербурге выстроились в Андреевский флаг
Губернатор Беглов поблагодарил президента РФ за поддержку «Острова Фортов»