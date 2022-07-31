Юрист предупредил россиян, какие документы стоит хранить в бумажном виде

Сегодня в России все еще остались такие документы, которые необходимо сохранять в бумажном виде неограниченное количество времени. Такое условие хранения связано с тем, что они могут понадобиться в любой момент.

Такое заявление сделал юрист Евразийской Юридической Ассоциации «Сенатор» Василий Данилов. Чеки, подтверждающие оплату, входят в эту категорию. Сюда также относятся договора и акты выполненных работ, без которых невозможно подтвердить факт сделки, а также потребовать оплату или компенсацию за ущерб.

Об этом юрист Данилов рассказал в беседе с «Прайм». В категорию документов, которые не имеют срока хранения, входят и свидетельства, справки и выписки, касающиеся сделки с недвижимостью, правом на наследство или на транспортное средство.

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