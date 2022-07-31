Адмирал Попов: о подписании президентом Морской доктрины

Адмирал Попов: о подписании президентом Морской доктрины
Адмирал Попов рассказал, что подписание Морской доктрины Владимиром Путиным имеет колоссальное значение. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Адмирал Попов рассказал о том, какое значение имеет подписание Корабельного устава президентом России. Такое событие повышает значение Военно-морского флота для всей системы обеспечения обороноспособности страны.

Президент РФ Владимир Путин подписал Морскую доктрину и Корабельный устав сегодня утром. Это событие предшествовало Главному параду ВМФ.

То, что устав утвердил своим указом президент, — это, конечно, явление новое совершенно, потому что раньше Корабельный устав утверждался на уровне Главкомата и министерства обороны.

— Во-первых, это — поднятие статуса данного устава и в целом значимости Военно-морского флота в системе обороны страны. Это важнейший фактор и в правовом, и в смысловом значении для Вооруженных сил Российской Федерации, — цитирует РИА Новости бывшего командующего Северным флотом, адмирала Вячеслава Попова.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о подписании президентом РФ Владимиром Путиным Морской доктрины. Событие произошло до начала Главного парада ВМФ.

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