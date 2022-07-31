В России выросла доля сделок с материнским капиталом в полтора раза

В России выросло количество сделок с использованием материнского капитала. За пять лет этот показатель вырос в полтора раза.

Покупатели недвижимости стали с большим доверием относиться к таким сделкам. Программы по покупке квартир с использованием материнского капитала есть во всех банках РФ.

Такие данные в беседе с ТАСС привела директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова. По ее словам, пять лет назад не все собственники выделяли долю недвижимости детям, что могло привести к аннулированию сделки.

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