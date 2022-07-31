В России выросла доля сделок с материнским капиталом в полтора раза

В России выросла доля сделок с материнским капиталом в полтора раза
Покупка жилья с использованием материнского капитала стала пользоваться большим спросом. Фото: Gazeta.SPb/Зеленина Мария

В России выросло количество сделок с использованием материнского капитала. За пять лет этот показатель вырос в полтора раза.

Покупатели недвижимости стали с большим доверием относиться к таким сделкам. Программы по покупке квартир с использованием материнского капитала есть во всех банках РФ.

Такие данные в беседе с ТАСС привела директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова. По ее словам, пять лет назад не все собственники выделяли долю недвижимости детям, что могло привести к аннулированию сделки.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о документах, которые необходимо хранить в бумажном виде. Такое условие хранения связано с тем, что они могут понадобиться в любой момент.

материнский капитал новости СПб сделки с недвижимостью Юлия Дымова


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти в Гатчинском районе женщина погибла при пожаре
В понедельник в Ленинградской области будут действовать ограничения движения
Продажи квартир группы «Эталон» в Петербурге упали
Петербургский поставщик Nissan и Hyundai планирует сокращение штата
«Красный треугольник» в Петербурге может оказаться в реестре памятников
С начала августа принадлежащий Otis завод возобновит прием заказов
Россиянам рассказали, как прошел парад ВМФ в Кронштадте
Сегодня будет открыта третья очередь парка «Остров Фортов» в Кронштадте