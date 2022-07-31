С начала августа принадлежащий Otis завод возобновит прием заказов

Лифты снова будут производить на заводе в Санкт-Петербурге. Фото: unsplash

Лифты снова будут производить на заводе в Санкт-Петербурге. Фото: unsplash

Прием заказов возобновит завод Otis, который занимается производством лифтов и эскалаторов в Санкт-Петербурге уже завтра. Сейчас производство работает полностью.

На днях выяснилось, что американская компания-производитель Otis отказалась сотрудничать с Россией. Тогда производство приобрело в собственность российское предприятие Ice Development. Процедура передачи собственности от одного владельца к другому произойдет 1 августа.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга. Новая линия по производству дверей для лифта уже запущена.

Ранее Gazeta.SPb рассказала, что в России стали чаще покупать недвижимость с помощью материнского капитала. Показатель значительно вырос за пять лет. Это демонстрирует доверие россиян к программе.