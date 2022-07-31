Петербургский поставщик Nissan и Hyundai планирует сокращение штата

Сотрудники завода в Петербурге узнали о таком решении несколько дней назад. Фото: fordsollers.com

Сотрудники завода в Петербурге узнали о таком решении несколько дней назад. Фото: fordsollers.com

На предприятие ООО «Питерформ», в Санкт-Петербурге, где производятся комплектующие для автомобилей, планируется сокращение штат. Сотрудников может стать меньше практически на 80 процентов.

Сотрудники получили оповещение об этом несколько дней назад. Компания предлагает два варианта развития событий. Член команды может уйти самостоятельно по соглашению сторон. В таком случае он получит пять окладов.

Как сообщает Peterburg2, второй вариант – покинуть штат по сокращению. На заводе продолжит работу примерно 30 сотрудников.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о возобновлении работы на заводе, который принадлежал американской компании Otis. Права на него приобрела петербургская компания.