В понедельник Петербург плачет дождем перед приближающимся холодным вторником

Несмотря на то, что температуры воздуха в Северной столице сегодня будут держаться на уровне 21 и 23 градуса, во второй половине дня пройдут дожди, подготавливающие горожан к скорому похолоданию.

В первый день августа город окажется под влиянием приближающегося с юго-запада циклона. По прогнозу ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, в понедельник будет преимущественно облачная погода, а во второй половине дня пройдут дожди.

По области температурные показатели составят +19 и +24 градуса, на юго-западе столбик термометра опустится до +13 и +18°. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

А завтра холод будет еще ощутимее, кроме того пройдут дожди.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что главный синоптик Петербурга рассказал, какая погода придет ждет город в августе.