Главный синоптик Петербурга подвел итоги «незаметного» июля

Завершился второй месяц лета, и на смену ему заступил август. Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов подвел итоги и рассказал, чем отметился в этом году июль.

В общем-то, сам специалист назвал минувший месяц незаметным. В 2022 году июль почти не отличался аномалиями, в течение лета шли характерные для летнего периода дожди, были грозы, иногда город подтапливало, но в целом, ничего из ряда вон выходящего не было.

Из значительных и запоминающихся событий в погоде Колесов отметил экстремумы температуры в начале месяца, которые достигали до +31,9 градусов, — они были замечены 1 и 2 июля. Также пришел полный сюрпризов циклон «ZELDA», который, как выразился синоптик, 12 июля местами «потрепал» наш регион.

За июль среднесуточная температура воздуха в этом году составила +19,9 градусов, что всего на 0,8 градусов превысило норму. Колесов напомнил, что прошлый аномально-жаркий июль стал теплее нормы на 4 градуса.

Несмотря на дожди, осадков р регионе выпало немного. Как отметил эксперт, на центральную метеостанцию «Санкт-Петербург» ливни не попадали. В историю пойдет только 75,2 мм осадков , что составляет только 90 % от нормы. Другое дело, — июль 2016 года с количеством осадков за 150 мм. Интересно, что при одинаковом количестве дней с дождем заметна такая большая разница.

Солнечное сияние в Санкт-Петербурге за июль получилось почти близкое к норме, — 270 часов при 30 солнечных днях. Для сравнения, в 2010 и 2021 году солнце светило 356 часов, а в 2016 году всего 170 часов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербуржцев предупредили о ненастье, которое принесет с Калининграда циклон Frieda.