Колесов рассказал о циклоне Frieda, надвигающемся на Петербург с холодом и дождями

Колесов рассказал о циклоне Frieda, надвигающемся на Петербург с холодом и дождями. Фото: Telegram-канал Александра Колесова

Колесов рассказал о циклоне Frieda, надвигающемся на Петербург с холодом и дождями. Фото: Telegram-канал Александра Колесова

Петербуржцев предупредили о ненастье, которое принесет с Калининграда циклон Frieda.

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов признался, хоть сегодня в первой половине дня и достаточно тепло, во второй половине дня уже придут дожди, а завтра в свои права вступит циклон, который принесет в город холод и влажность. Сейчас в небе постепенно собирается верхняя облачность.

«Даже гало появилось», — заметил Колесов.

Циклон Frieda вчера прошел через Калининград,а сейчас стремиться добраться до Санкт-Петербурга. По словам синоптика, уже сегодня в ночь он пройдет через Финский залив. Именно поэтому ночью во вторник в городе ожидается сильный дождь, а днем будет немного прохладнее, так как усилится западный ветер.

Правда, если чуть-чуть потерпеть, то уже с середины недели погода улучшится, будет сухо, а в дневные часы ждем до +23 и +28 градусов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 1 августа во второй половине дня пройдут дожди, подготавливающие горожан к скорому похолоданию.