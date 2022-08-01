Во Всеволожском районе мужчина попал в ДТП на скутере и скончался до прибытия скорой

Во Всеволожском районе мужчина попал в ДТП на скутере и скончался до прибытия скорой. Фото: Pxhere

Во Всеволожском районе мужчина попал в ДТП на скутере и скончался до прибытия скорой. Фото: Pxhere

В воскресенье под вечер, 31 июля, на 12-м километре трассы «Осиновая Роща-Магистральная» скутер съехал в кювет. Водителю выжить не удалось.

Как стало известно Gazeta.SPB, при съезде в кювет скутер натолкнулся на препятствие. Погибшего водителю было 53 года, он проживал в деревне Агалатово.

Известно, что на скутере не было марки и государственного знака. Мужчина двигался от деревни Касимово в сторону деревни Лупполово. Предварительно, водитель не смог справиться с управлением, в результате чего и произошла авария.

Мужчина погиб еще до приезда скорой. До этого к ответственности за нарушение ПДД он не привлекался. В настоящий момент по факту произошедшего проводится проверка, все детали выясняются.

Ранее gazetaa.spb.ru писала, что в Гатчинском районе под утро 31 июля произошло смертельное ДТП на автодороге «Санкт-Петербург — Псков».