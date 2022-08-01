На автодороге «Петербург-Псков» «Мицубиси» влетела в отбойник. Пассажир погиб

На автодороге &#171;Петербург-Псков&#187; &#171;Мицубиси&#187; влетела в отбойник. Пассажир погиб
На автодороге "Петербург-Псков" "Мицубиси" влетела в отбойник. Фото: Pxhere

В Гатчинском районе под утро 31 июля произошло смертельное ДТП на автодороге «Санкт-Петербург — Псков».

Как стало известно Gazeta.SPB, около 05:33 на 49 км мужчина 43 лет, проживающий в деревне Ново‑Кузнецово, находился за рулем «Мицубиси Каризма», автомобиль принадлежал не ему принадлежащей не ему. В какой-то момент мужчина не справился с управлением и совершил наезд на отбойник с последующим опрокидыванием.

В результате 46-летний пассажир, который также находился в «Мицубиси Каризма», скончался на месте происшествия.

Известно, что водитель в 2022 году к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 2 раза за превышение установленной скорости.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в центре Санкт-Петербурга неизвестный на «Киа Рио» наехал на девятиклассника, приехавшего из Старой Руссы Новгородской области, после чего с место происшествия скрылся.

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