На автодороге «Петербург-Псков» «Мицубиси» влетела в отбойник. Пассажир погиб

В Гатчинском районе под утро 31 июля произошло смертельное ДТП на автодороге «Санкт-Петербург — Псков».

Как стало известно Gazeta.SPB, около 05:33 на 49 км мужчина 43 лет, проживающий в деревне Ново‑Кузнецово, находился за рулем «Мицубиси Каризма», автомобиль принадлежал не ему принадлежащей не ему. В какой-то момент мужчина не справился с управлением и совершил наезд на отбойник с последующим опрокидыванием.

В результате 46-летний пассажир, который также находился в «Мицубиси Каризма», скончался на месте происшествия.

Известно, что водитель в 2022 году к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 2 раза за превышение установленной скорости.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в центре Санкт-Петербурга неизвестный на «Киа Рио» наехал на девятиклассника, приехавшего из Старой Руссы Новгородской области, после чего с место происшествия скрылся.