Синоптик пообещал петербуржцам дожди и температуру ниже нормы 2 августа

Во вторник, 2 августа, в Петербурге пройдут небольшие дожди, а температура по-прежнему будет ниже нормы.

Погоду сегодня будет определять тыловая часть циклона, движущегося на территорию Карелии. По его вине в городе снова будет пасмурная погода, а в некоторых районах обещаются короткие дожди. Об этом сообщил ведущий синоптик «Фобоса» Михаил Леус.

Температура воздуха будет на 2-3 градуса ниже нормы: воздух прогреется всего до 20-22 градусов. В Ленобласти возможно повышение температуры до 24 градусов.

Атмосферное давление поднимется до 760 мм рт. ст., что около нормы.

В среду в Северной столице будет немного теплее, а осадков почти не ожидается.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцам назвали места, где лучше не парковать автомобили во время ливня.