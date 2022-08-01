Петербуржцам назвали места, где лучше не парковать автомобили во время ливня

Петербуржцам назвали места, где лучше не парковать автомобили во время ливня. Фото: Unsplash

Петербуржцам назвали места, где лучше не парковать автомобили во время ливня. Фото: Unsplash

Водителей и пешеходов Петербурга предупредили, что во время ливней некоторые районы может изрядно затопить.

В пресс-службе «Водоканал Санкт-Петербург» объяснили, что основной удар проливных дождей придется на ночное время, поэтому не рекомендуется оставлять машину в тех местах, где скопления воды, как правило, наибольшее. По прогнозам, высок риск подтоплений на севере города.

Так, лужи могут скопиться на пересечении проспектов Испытателей и Богатырского, а также на перекрёстке Парашютной улицы и улицы Репищева в Приморском районе.

Есть вероятность подтоплений и Выборгском районе, в частности на перекрёстке проспектов Энгельса и Луначарского, а также на проспекте Просвещения и улице Есенина. Привокзальная площадь в Ломоносове также является объектом, который может на время «затонуть».

Отмечается, что сообщить о скоплении воды можно на горячую линию «Водоканала».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что специалисты в области климатологии рассмотрели возможность глобального потепления к середине века и предположили, как это скажется на уровне воды в Петербурга.