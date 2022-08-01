Петербуржцам назвали места, где лучше не парковать автомобили во время ливня

Петербуржцам назвали места, где лучше не парковать автомобили во время ливня
Петербуржцам назвали места, где лучше не парковать автомобили во время ливня. Фото: Unsplash

Водителей и пешеходов Петербурга предупредили, что во время ливней некоторые районы может изрядно затопить.

В пресс-службе «Водоканал Санкт-Петербург» объяснили, что основной удар проливных дождей придется на ночное время, поэтому не рекомендуется оставлять машину в тех местах, где скопления воды, как правило, наибольшее. По прогнозам, высок риск подтоплений на севере города.

Так, лужи могут скопиться на пересечении проспектов Испытателей и Богатырского, а также на перекрёстке Парашютной улицы и улицы Репищева в Приморском районе.

Есть вероятность подтоплений и Выборгском районе, в частности на перекрёстке проспектов Энгельса и Луначарского, а также на проспекте Просвещения и улице Есенина. Привокзальная площадь в Ломоносове также является объектом, который может на время «затонуть».

Отмечается, что сообщить о скоплении воды можно на горячую линию «Водоканала».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что специалисты в области климатологии рассмотрели возможность глобального потепления к середине века и предположили, как это скажется на уровне воды в Петербурга.

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